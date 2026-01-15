參謀長困立院拚預算！海軍艦指部指揮官人事卡關 艦隊長先大風吹

中共解放軍軍艦持續擾台，戍守第一線的海軍艦隊任務繁重。海軍副司令敖以智中將去年11月底退伍後，原本規劃由艦隊指揮部指揮官吳立平中將升任，艦指部指揮官則規劃由參謀長邱俊榮中將接任，未料卻因國防部預算卡在立院遲遲未過，因此國防部繼續讓熟悉海軍建軍事務的邱俊榮在立院坐鎮溝通，造成人事案因此卡關至今。

根據軍方消息指出，海軍司令部副參謀長賀紘璇少將與督察長張獻瑞少將都將在2月1日退伍，因此牽動後續職務。

據了解，海軍司令部副參謀長一職，將由戰訓處處長原聖華少將接任。168艦隊艦隊長姚樂輝少將調任戰訓處長；國防部戰規司戰研處處長劉文靖少將則調任168艦隊長。

海軍司令部督察長一職，將由151艦隊長魏義文少將調任；151艦隊長由海軍司令部人軍處長王俊山接任；人軍處長由海軍131艦隊長劉勝山少將接任；131艦隊長一職則由聯演中心主任王國民少將調任。

