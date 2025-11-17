參議員倒戈投贊成票 結束43天政府關門僵局

以救世主之姿，趕在12號晚間簽署國會通過的撥款法案，美國總統川普為共和黨陣營重啟聯邦政府感到驕傲，指責民主黨引發美國史上最長的關門危機。

聯邦政府關門43天 打破史上最久紀錄

眾院以222票比209票通過短期撥款法案，讓這次的政府關門停在43天，卻也遠遠打破了川普第一任期內35天的紀錄，成為美國史上聯邦政府停擺最久的一次。這次投票有6名民主黨議員投下贊成票。在關門談判期間，針對關鍵項目是否讓步，民主黨內出現明顯裂痕。

是否延長平價醫療補助 共和黨未做承諾

參院共和黨與部分民主黨議員達成共識，共和黨承諾在12月針對是否延長即將到期的平價醫療法案進行表決，換取民主黨對撥款法案的支持，卻沒有對通過延長平價醫療法案做出承諾，讓眾多民主黨議員無法下嚥。

政府關門領不到薪水 航管員出勤遭受衝擊

政府關門超過一個月，對大部分民眾來說，不再只是華府的政治惡鬥戲碼，超過1萬名航管員、5萬名運輸安全管理局人員拿不到薪水，各大機場運作大受衝擊。

廣告 廣告

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

共和黨擬推新法案！川普：與俄做生意的國家將受到「非常嚴厲」制裁

美航母壓境恐進攻委國？川普稱願給機會：可能與馬杜洛會談

挺日相！美駐日大使PO川普、高市登美航艦照：美日同盟維護台海和平