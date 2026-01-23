參議員訪台聚焦台積電赴美設廠 劉書彬提2大對美軍購疑慮

我方對美軍購至今仍有高達300億美元品項付款後尚未交付。圖非當事人與軍品。（示意圖／黃耀徵攝）

民眾黨立委劉書彬今（23）日表示，已付款對美軍購長期延宕交付、軍購時程能否跟上區域風險滾動式調整兩大因素，都是台灣對美軍購的關鍵問題，台灣需要清楚可行的時程與方案，也必須保持坦誠的對美夥伴對話關係，民眾黨將在立法院持續透過國會外交途徑，確保國防需求被正視與落實。

民眾黨立委劉書彬（圖）對我方對美軍購提出2點質疑。（圖／CTWANT攝影組）

美國亞利桑那州聯邦參議員魯本．加勒戈（Ruben Gallego）今天率團訪問台灣，這是今年第一個訪問台灣的美國國會議員，除了總統賴清德下午在總統府接見訪團外，立法院也由副院長江啟臣率不少立委接見加勒戈一行人，雙方針對台海安全、國防及區域和平穩定等議題進行深度交流。

台積電（TSMC）赴美投資動見觀瞻，總統賴清德（左起）與台積電董事長魏哲家保持密切聯繫。（圖／趙世勳攝）

涉外人士透露，加勒戈會中聚焦台積電（TSMC）等半導體、航太及資訊產業在亞利桑那州的投資合作，也支持解決台美雙重課稅問題，希望進一步深化雙邊經貿夥伴關係，整趟參訪行程預計也將與我方半導體產業高層主管會面。

也參與會談的劉書彬則直言，美國過去對台軍購中至今仍有超過300億美元價值的軍購物件根本尚未完成交付，其中不小比例與F-16V戰機相關，這些裝備攸關國防整軍，社會真的很關心交付時程以及該有透明具體的配套。

劉書彬也說，既然美國在臺協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）都挑明「自由有其代價」，且美方評估報告預期2027年對岸將具備對台動武能力，在此情勢下，軍購交付就該加快，不然根本保不了安全。

加勒戈對此強調，目前F-16V主要延宕原因在於引擎與供應鏈問題，不需要「腦補」想成美方對台立場鬆動，而國方產業製程也與亞利桑那州高度相關，已向相關企業反應，希望加速進口交付時程。加勒戈也坦言，俄烏戰爭期間美國軍火確實優先支援歐洲，搞得部分美方對台軍購時程牛步，這是目前美方正在努力調整的結構性問題。

劉書彬重申，面對區域情勢升溫，台灣需要的不只是承諾，還要清楚的時程與可執行的方案，只要持續而坦誠的保持夥伴關係，對美軍購有關條例進入實質審查指日可待。

