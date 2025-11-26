參議員賈斯蒂斯身家縮水「19億→負值 」同意付520萬欠稅

西維吉尼亞州聯邦參議員賈斯蒂斯(Jim Justice)24日同意支付近520萬元的逾期個人所得稅欠款。賈斯蒂斯曾是億萬富翁，如今淨資產已縮水至「負值」。十多年來他持續陷入財務困境，這是他最新一樁財務醜聞。

聯邦政府24日提告指控賈斯蒂斯及其妻子凱西(Cathy)「疏忽或拒絕全額繳納」自2009年以來的所得稅；賈斯蒂斯在同日由律師與聯邦政府達成聯合同意判決動議，司法部稅務司律師已簽署該協議。

「福布斯」(Forbes)雜誌估計，賈斯蒂斯過去十年曾擁有財富19億元，2021年他的淨資產估計縮水至5億1300萬元；今年稍早「福布斯」估計，由於負債遠超資產，賈斯蒂斯的淨資產已縮水至「負值」。

廣告 廣告

賈斯蒂斯曾任兩屆共和黨州長，擁有數十家企業。他去年11月當選聯邦參議員，接替退休的民主黨人曼欽(Joe Manchin)席位。

賈斯蒂斯面臨諸多財務挑戰。國稅局10月提告追討逾800萬元未繳個人所得稅；州稅務官員9月控告賈斯蒂斯家族擁有的格林布賴爾度假村(The Greenbrier Resort)及其附屬的格林布賴爾體育俱樂部(Greenbrier Sporting Club)，追討140萬元未繳銷售稅。

賈斯蒂斯家族在貝克利(Beckley)附近度假社區擁有的數百塊地皮，因拖欠費用糾紛原擬10月法拍，後來暫停。州最高法院計畫對該案進行更深入審查。

去年，賈斯蒂斯家族曾針對另一案件解決債務問題，避免格林布賴爾度假村遭法拍。該度假村有710間客房，曾接待美國總統、皇室成員和國會議員。去年，格林布賴爾度假村工會表示，賈斯蒂斯家族至少拖欠員工醫療保險基金240萬元，員工健保面臨風險。

2023年，賈斯蒂斯家族在三個郡擁有的數十處房產被拍賣，以償還拖欠房產稅款。

賈斯蒂斯10月在媒體簡報中，稱他的公司「錯綜複雜」，子女「經營公司非常出色」，外界對他追債是出於政治動機，一切「順其自然，走一步算一步」。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費