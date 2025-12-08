參賽首爾國際發明展 銘傳國中摘最高榮譽獎

銘傳國中榮獲「2025首爾國際發明展大會」Grand Prize最高榮譽獎，成果豐碩、再創新猶！（圖：銘傳國中提供）

基隆市銘傳國中榮獲「2025首爾國際發明展大會」Grand Prize最高榮譽獎，另取得5銀1銅的佳績，表現傑出，成果斐然！這次參展的台灣代表團中，除了為數最多的大學生與成人發明家之外，銘傳國中學生堪稱是青少年發明家的代表。

銘傳國中表示，再次造訪育民館中學，延續去年建立的合作關係。兩校師生在交流活動中，分享課程內容、教學方式與學生創客成果，雙方互動良好，有助於未來持續推動校際間的文化交流，銘傳國中的國際教育，又再往前跨進一大步。

這次獲得Grand Prize最高榮譽獎的作品「旋轉式插座結構」，係由三名學生共同研發，發明人之一的林昀鴻同學說明，作品發想源自國小升入銘傳國中暑假的區域資優方案-創意發明營，經2024 IEYI經驗累積後，團隊持續調整設計，使其更符合實際使用需求。

發明成員之一的范淳祺同學表示，他注意到日常拔插電器時，常因角度或力量不當造成損壞，因此巷，希望透過結構改良提升安全性，降低短路或過熱等風險。

同為發明人的林詠錡同學提到，比賽期間身體不適，但在平時簡報訓練的基礎上，仍能穩定完成作品展示，並回答評審提問。他很感謝隊友與教師們，在研發與準備過程中大力協助。

銘傳國中校長林世傑表示，在教育處的支持和鼓勵之下，學校將持續推動創新教育與國際交流，讓學生能在多元情境中，進行實作、溝通與反思，並從國際視野中，累積未來發展所需的能力；這次競賽的成果，不僅是屬於銘傳國中而已，身為台灣代表團的一份子，能為台灣奪得這份殊榮，讓我們的國旗站上國際舞台，銘傳國中和蘊育他們的家鄉基隆市，格外開心共享這份榮耀！