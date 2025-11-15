參選下屆美國總統？范斯稱將在期中選舉後與川普討論

美國副總統范斯（JD Vance）於13日晚間告訴《Fox News》，他將在期中選舉後與川普總統討論2028年總統大選的可能參選事宜，但目前他的首要焦點仍是2026年的期中選舉。

范斯是2028年MAGA陣營的熱門人選。（資料照 ／美聯社 ）

《Axios》14日報導，范斯是2028年MAGA陣營的熱門人選，早期民調顯示他是共和黨初選中的領先候選人，並在與廣泛預期會參選總統、目前略占優勢的民主黨加州州長紐森（Gavin Newsom）的假設性對決中表現競爭力。

廣告 廣告

在《Fox News》主持人漢尼提（Sean Hannity）的節目《Hannity》中，漢尼提提到「期中選舉後兩天，我們就進入新的選舉週期，也就是2028年」，並詢問范斯是否考慮參選。范斯回應：「我確實想過期中選舉後那一刻可能會是什麼樣子。但...每當我這樣想時，我會試著把它趕出腦海，提醒自己美國人民選我是為了完成現在的工作，而我的工作就是去做。如果你開始分心並專注於下一步，我認為這實際上會讓你在現有的工作上表現更糟。」

范斯表示他「非常專注」於期中選舉，因為「總統已經啟動了美國長期經濟復興計劃」。他說：「我真的希望我們能贏得期中選舉，因為如果民主黨掌權，他們會試圖破壞美國總統在過去10個月做的許多偉大事情。已經種下的樹，其中一些甚至幾年內都不會結果。我不希望民主黨破壞這些。所以，我們要贏得期中選舉。我們會盡一切努力贏得期中選舉。之後，我會與美國總統坐下來與他討論這件事。」

漢尼提提到有人可能自然而然地認為范斯和國務卿盧比歐（Marco Rubio）—另一位可能的2028年競爭者，「他們最終可能成為對手」，但從副總統將盧比歐描述為行政團隊中的「最好朋友」來看，他並未感受到這點。

盧比歐也是2028年可能的總統候選人競爭者。（資料照 ／美聯社 ）

對此，范斯回應：「如果盧比歐最終競選總統，那麼...到時候我們再面對這個問題。」漢尼提指出，川普想要決定下一屆共和黨總統與副總統候選人組合。范斯表示同意，並承認有人問他是否視盧比歐為對手，但他補充說：「首先，如果我們任何一人最終參選，那還很遙遠，而且我們都沒有資格當然獲得提名。」

延伸閱讀

深偽詐騙激增3000%！AI重塑犯罪模式 美學者示警

「股匯雙挫」新台幣11月貶值超過4角 破半年新低

影/俄發表首款AI機器人當場「仆街」慘摔！尷尬畫面網瘋傳