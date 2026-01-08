參選下屆高市議員？ 林于凱：最近要做個決定了

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為民眾黨下屆高市議員選舉即戰力的前高市議員林于凱，先前透露曾認真考慮是否再戰？昨晚則透過臉書指出「最近要做個決定了」，引起地方關注。

林于凱指出，公共的事要做好，要花費很多功夫，但一般民眾不見得理解；他感慨年紀不小，沒辦法像以前，覺得該做的先衝了再說，並點名35歲到40歲的朋友，應該可以懂他說的。

林于凱舉例，2020推動河堤社區鼎泰公園遊戲場，為了讓公民參與，先找市府溝通以競爭型提案，好案子就給較多預算，後來辦了5場工作坊，之後再找研考會行文財主單位把當年度應核銷的預算管制鬆綁，花了大半年好不容易做出來。

結果選舉時，有議員大剌剌在文宣宣傳說這公園他設計的；他明白計較這些沒意義，但是這樣搞，真的不用做事，會搞宣傳就好了。

社區交通改善也一樣，前期要花費很多心力，找社區頭人說明溝通、前期會勘、正式會勘、請人畫初步設計稿、辦工作坊，蒐集意見再調整設計、到施工階段再溝通、遇到阻礙再找方法找管道溝通，一個區域的道路調整，從溝通、設計到實際動工，也要花上一年半載。

他說，但碰到選舉，又會看到條列式「OOO爭取XXX道路重新刨鋪」、「OOO爭取公園改善」、「OOO爭取捷運通過」，雖然心裡了解真正內涵，師傅功力的不一樣，但民眾看得見師傅細部功力嗎？真的是大問號。

他擔心以目前的氛圍，只感受到選邊站隊、做好行銷，比好好做事容易成功，但這真的是台灣社會需要的嗎？

