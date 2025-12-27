參選人佐現身！李正皓陪馬郁雯掃街超閃

▲「參選人佐」現身！李正皓陪馬郁雯掃街拚初選，閃瞎鄉親。（圖／馬郁雯臉書）

[NOWnews今日新聞] 前媒體人馬郁雯爭取民進黨台北中正、萬華議員提名，在宣布參選後的第53天，終於請出「應援隊」！名嘴李正皓今（27）日首度以「參選人佐」的身分亮相，陪同馬郁雯前往東三水街市場掃街。李正皓直言自己是「心甘情願」踏上行程，現場充滿粉紅泡泡。

馬郁雯發文提到，跑了近兩個月，除了勤走地方，更珍惜每次和民眾接觸的機會，每一回都是非常認真的介紹自己，希望抽掉媒體濾鏡後，大家能夠真正的認識我，聚焦在參選人的本質身上。雖然選舉是一場「限時賽」，但她更在乎與民眾的理念溝通，不論掃街或跑行程，往往花上比別人更長的時間傾聽，希望能以「台派新世代」的身分，為地方再拚一席。

這一次的掃街行程，還有名嘴李正皓隨行，擔任「最強後盾」，李正皓發文，雖然天氣又濕又冷，但他懷抱著熱情前來，陪著馬郁雯走入市場問候鄉親。兩人的甜蜜互動格外吸睛，全力拉抬馬郁雯的聲勢。



