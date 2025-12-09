參選前夕遭爆霸凌黑歷史 羅智強愛將認「調皮搗蛋」願當面致歉

何元楷坦言從小是「調皮搗蛋」的小孩，可能因此造成師長、同學困擾。（翻攝自何元楷臉書）

國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷日前宣布投入地方議員選舉，卻在昨日（8日）被一位網友踢爆，何元楷從國小到國中都有嚴重的霸凌行為，內容包括推撞特教同學、搶奪文具、模仿嘲弄，甚至在國中時朝同學頭上吐口水、黏口香糖。面對鋪天蓋地的指控，何元楷今（9日）坦言自己成長過程「調皮搗蛋」，雖然尚未得知發文者身分，但懇切希望能與對方見面，並表達誠摯歉意。

這名網友在Threads上發文，看到國小同學何元楷參選消息時，痛苦回憶湧上心頭。他指出，國小時何元楷是班上霸凌「三人組」之一，經常鎖定一位需要協助的特教同學，對其進行推撞、搶奪文具、鞋子灌水等惡行，網友曾出面制止，隨後便成了惡霸的目標，不但被罵髒話，還被從三樓丟肥皂砸中、在廁所被從頭上潑水，讓他深感無力。

網友回憶，國小畢業以為擺脫了何元楷，沒想到國中時在公車上再次相遇，何元楷坐在他身後，竟朝他的頭部吐口水、將口香糖黏在他的頭髮上後便下車。網友直言，直到現在打字瞬間，那種污辱感仍歷歷在目，並強調何元楷「絕對記得這件事」，因為當時家人曾致電學校反映，網友更氣憤指出，他先前曾私訊要求道歉，卻換來何元楷「封鎖」對待。

面對疑似過往惡行被揭露，何元楷今（9日）透過臉書發出回應，承認自己成長過程是個「調皮搗蛋」的小孩，可能因此造成師長、同學的困擾，他表示雖然不知道發文的同學是誰，但「懇切希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了有機會和對方當面釐清之外，也希望了解事情的始末。」何元楷最後承諾：「如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

發文網友重話表示，一個人若選擇不面對、不承擔過去的行為，就失去了身為大人的基本責任，更不配在公共角色中掌握話語權。「一個想代表地方的人，值不值得信任、經不經得起檢驗，看的是他面對過去的態度，是逃避，還是誠實。」

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





