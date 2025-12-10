參選北市港湖市議員起手式？ 鄧凱勛：近日都在東湖跟各位好朋友問候

國民黨前發言人鄧凱勛。截自鄧凱勛臉書



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市議員選舉，不少藍營青年已動作頻頻，但「朱家軍」黨前發言人鄧凱勛，雖傳評估選北市港湖區市議員，但最終動向仍未明朗。鄧今在臉書發文稱，近日都在東湖、成功、康寧路附近跟各位好朋友問候，引發聯想。

鄧凱勛表示，午餐一定要吃飽再拚，東湖的「全6連霸肉燥飯」，非常滿足；這一家「6連霸」實力恰如其名，我點了一碗招牌肉燥飯，再加上一盤紅燒肉，吃完精神滿滿。

鄧凱勛推薦表示，該家肉燥很香不會油，紅燒肉則是炸到酥脆且豬肉比例肥瘦適中，咬下後香味在口中爆開，所以才說非常滿足；今天好天氣好心情，在地的「全6連霸肉燥飯」，推薦給所有好朋友，一起來享用。

