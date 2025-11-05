參選北市長被酸沒勝選、公職經驗 吳怡農舉這3人：人民選的是主張

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長提名，4日接受《POP撞新聞》專訪。（《POP撞新聞》提供）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長提名，但外界質疑他不曾勝選、也無擔任過公職經驗，連地方議員也對他充滿疑問；吳怡農5日專訪認為，前總統蔡英文也未曾勝選、前北市長柯文哲參選市長前也未擔任過公職，就連蔣萬安參選市長前也只擔任過立委，人民支持的是主張，自己會像領頭雁而非母雞，帶領大家飛得更遠。

吳怡農表示，自己過去5年成立壯闊台灣聯盟，每天在做的就是在跑基層、經營基層，5年下來已在全國各地已經訓練超過2.7萬人，而這些年下來透過在基層的努力，已經跟全國超過600個組織跟單位有合作，這個成績若不經營基層不可能做到。

他認為，勤跑基層不是只跑里長跟樁腳，地方的志工、家庭也都是很重要的基層，自己若參選不會將自己視為「母雞」，議員都是憑自己的實力參選，為何要被視為「小雞」，這不僅對議員不尊重，也彷彿他們的成就跟母雞的領導有關，雙方關係應該是團隊，而自己是領頭雁，帶領團隊破風前行，若自己提出的施政藍圖、主張以及願景能夠爭取民眾以及議員們的支持，才有機會形成一個政治力量，相信議員也會一起加入。

針對外界認為自己沒有任何勝選經驗，過去立委選舉接連敗給蔣萬安跟王鴻薇；吳怡農提到，蔡英文當選總統前也沒有勝選過，柯文哲當選台北市長前沒有擔任公職過，連現任台北市長蔣萬安之前也只擔任過立委，所以大家都會認同所支持的是他們的主張、工作能力以及信不信任此人，這才是選民在乎的三點。

至於自己的優勢在哪，吳怡農說，自己今年45歲，自己最大的優勢是擁有政治圈以外的工作經驗，因為市府要解決的就是現實生活的問題，如果缺乏在社會中的經驗會缺乏很重要的背景跟視角。

不過他也坦言，自己沒有派系後援，不像其他的潛在競爭者可以透過幕後運作，或是透過媒體、代言人放話藉此慢慢被討論、醞釀，最後透過派系協商在民進黨選對會裡面被提名，自己能夠做的是公開、坦白且很積極的爭取社會大眾的支持，有了民意基礎才有機會成功爭取黨內提名。

