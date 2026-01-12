參選南投縣長挑戰許淑華 綠營温世政首曝「三箭」願景

民進黨南投縣長人選温世政，提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭政見願景，要挑戰國民黨南投縣長許淑華。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長參選人、牙醫温世政，近日已在南投各地拜會，展現挑戰現任國民黨南投縣長許淑華的決心，針對南投建設與未來願景，温也提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭，要在醫療、就業、經濟等方面促進南投更加進步。

温世政表示，南投市區的醫療服務逐漸到位，像彰基就要到南投市設立醫院，而他在北部從事醫療工作25年，深知巡迴醫療對偏鄉非常重要，考量南投幅員遼闊，偏遠地區老人就醫不便，因此未來將加強巡迴醫療服務，解決老人健康照護問題。

再來是促進青年就業，雖然南投有工業區，但仍擋不住人才外流，像他就是921大地震後到北部工作，是典型的「北漂族」，為讓南投人能在地安心就業，他也將爭取多元企業投資，創造更多的就業選擇與機會。

此外，南投擁有豐富的農產與觀光資源，但許多來旅遊的民眾多半只停留一天，未來會將在地農產與觀光資源整合成南投品牌，一起推廣到各地，吸引更多遊客造訪體驗，提升產品附加價值，增加遊客停留時間與住宿機會，藉此促進民生經濟，提振產業發展。

