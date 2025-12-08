參選台中市長初選有勝算？ 楊瓊瓔輕鬆回應：市民決定

楊瓊瓔8日接受節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被問到是否有評估過勝算，楊以輕鬆口吻回應由市民決定，她會全力投入。（圖／摘自Youtube節目《POP撞新聞》）

台中市長選舉明年登場，國民黨立委楊瓊瓔宣布投入初選，強調自己早已整備完成，由於國民黨立法院副院長江啟臣也被外界認為必定參選，藍營如何推出最佳人選，備受關注。楊瓊瓔8日接受節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被問到是否有評估過勝算，楊以輕鬆口吻回應由市民決定，她會全力投入。

楊瓊瓔表示，從政超過30年，23歲便踏入省議會，歷任省議員、立委，也曾任副市長358天，對台中行政體系相當熟悉，此次出馬是地方強力勸進，希望延續盧秀燕的城市基礎，並非爭取個人位置，而是希望城市能更上一層。

楊瓊瓔指出，這些年看著台中從縣市到直轄市，城市體質愈來愈成熟，此刻需要一位懂中央預算、熟市政脈絡的人。她自認能迅速進入狀況，因為行政運作與公務體系都非常了解。

談到與盧秀燕的關係。楊瓊瓔說，兩人從省議會時代就是好姐妹，盧秀燕向來照顧團隊，相信對江啟臣與她都一視同仁並給予鼓勵。

至於和江啟臣的競爭。楊表示，兩人在立法院長期並肩作戰，都是台中隊，只是分工不同。江啟臣擅長外交與國防宏觀議題，她則專注地方服務、市政行政與產業需求，是唯一歷經五次原台中縣大選區洗禮並具副市長資歷的參選者。

楊瓊瓔提到，新任國民黨主席鄭麗文上任後提出新的提名秩序，將推出最受市民期待、最能勝選的人選。她認為公平競爭對黨最有利，競爭過程能讓候選人互相提醒、補強弱點，最後目標都是讓台中提出最好的市長人選。

談到民進黨參選人何欣純。楊瓊瓔則說，雙方在立法院都屬台中隊，互相了解，何欣純在屯區耕耘多年非常用心。但她強調，這次選舉不僅是個人條件比較，更是民眾對執政黨信任度的檢驗。

