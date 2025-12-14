參選台中市長 江啟臣宣布爭取國民黨提名

江啟臣宣布爭取國民黨台中市長提名。 圖：江啟臣服務處/提供

[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣今（14）晚在豐原區參加「2025一啟耶誕YA音樂會」時接受媒體訪問時表示，這段時間很多人在講2026年，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，爭取國民黨的提名。。

江啟臣表示，台中就是他的家，他看著台中長大，台中也看著他長大，更希望未來台中是一座全世界閃耀的城市和都市，所以他在賀年看板提出旗艦城願景，這段時間很多人在講2026年，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力。

江啟臣說：「我說這些對自己都是鼓勵、加油和期待，我當民意代表一路走到現在，如果沒有大家，也很難站這裡，面對未來，只能全力以赴，該爭取的會全力爭取，對市民來講，我必需以具體行動，展現台中實踐願景的決心，對內我身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景，這是很多市民的期待，一起實現大台中願景，從幸福城奔向旗艦城。」

