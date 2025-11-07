參選台北市不在規劃中！被點名綠營黑馬...梁文傑：現在的職位蠻有意義的

針對2026縣市首長選戰，各黨派陸續進入備戰狀態，日前民進黨已拋出首波首長徵召名單，而首都台北市方面，除了吳怡農自薦遞交意願表，綠營尚未提出人選，各類潛在候選人的風聲也眾說紛紜；近期資深媒體人周玉蔻更點名陸委會副主委兼發言人梁文傑，引發熱議。陸委會昨（7日）例行記者會後，對於是否參選，梁文傑則回應：「我想是大家抬愛，這不在我的規劃之中，現在做的職位還蠻有意義的。」

梁文傑自擔任陸委會發言人以來，針對兩岸時事議題回應總是「冷箭齊發」，也因嗆辣風格搭配上慢條斯理的口條，記者會應答片段經常在網路瘋傳、博得熱烈好評，而梁文傑習慣在回應前喝的水杯，當中「裝什麼」同樣曾引發話題。

日前周玉蔻在臉書發文表示，在很多推薦的台北市長的綠營候選人名單中，終於看到一個亮點「梁文傑」，此貼文迅速引起討論，不少網友皆一致認同其能力口才，但也有人支持梁文傑繼續留在陸委會，如此才能繼續看「經典語錄」。



昨日會後對於被問及是否有意參選台北市，梁文傑回應：「我想是大家抬愛，這不在我的規劃之中，現在做的職位還蠻有意義的。」

