參選台北市議員 李明璇：跟「辣個神奇的男人」有關

國民黨發言人李明璇日前宣布將參選2026年台北市松山信義區議員選舉。30日晚間她也透過臉書分享參選的心路歷程，並表示7年前她就是因為「辣個神奇的男人」、也就是現任立法院長韓國瑜，有了第一次踏入政治圈的契機。（摘自李明璇臉書／丁上程台北傳真）

國民黨發言人李明璇日前宣布將參選2026年台北市松山信義區議員選舉。30日晚間她也透過臉書分享參選的心路歷程，並表示7年前她就是因為「辣個神奇的男人」、也就是現任立法院長韓國瑜，有了第一次踏入政治圈的契機，也讓她希望，自己不只是「會幫忙的人」，而是「能帶來改變的人」。

李明璇回憶，7年前的此時，韓國瑜正在高雄選市長，她在台北信義區召集了一群年輕人，舉辦了一場「北漂青年與韓國瑜座談會」。當時租下餐廳包場兩個小時，光是場地費就要五萬塊，還有基本低消，年輕人哪有什麼資源？全都需要自己掏腰包籌出來的，只因為心裡有一個很單純的信念：「韓國瑜值得被支持」。

廣告 廣告

李明璇直言，當時只是為了省下主持費，我乾脆自己上場主持，沒想到不小心變成意外的焦點。那一晚，成了她從政治圈「出道」的瞬間；後來才發現，那其實是她命運的轉折點。因為韓國瑜，她才開始真正關心政治、參與公共事務，體會到政治不是遙遠的名詞，而是會真實影響每個人生活的力量。

李明璇說，這七年來她一直是國民黨的義工，包含擔任黨發言人的這四年，也是義務職，沒有領過一分一毛工資，從全台助選、各地宣講、到各種地方活動。哪裡需要幫忙，她就往哪裡去，親友常開她玩笑說根本是「不分區志工」，東西南北、甚至離島，「只要有人找我，我都盡力想辦法幫忙，因為我知道，這份信任很珍貴。」

李明璇強調，韓國瑜「苦民所苦」的精神一直是她心中的榜樣。這些年來她在不同的崗位默默付出、甘之如飴，從不覺得辛苦，反而覺得滿快樂的。但走到今天，她也深刻體會到只有「選上」才能讓幫助人的力量更踏實、更長久。所以七年後的今天，她不再只是被動地被徵召，而是決定主動爭取明年參選議員的提名。

李明璇表示，希望自己不只是「會幫忙的人」，而是「能帶來改變的人」。謝謝韓國瑜翻轉了她對政治的想法，也讓她相信，原來自己也能成為點亮社會的一道光，「這條路，也許不容易；但我知道，這次是時候了。」

【連回中時新聞網原文】