參選台北市長呼聲高 鄭麗君坦言沒深思過

▲鄭麗君因關稅談判成功成為參選台北市長大熱門，她坦言自己從未深思過，還是喜歡思考政策、做政策。（圖／翻攝自行政院臉書）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判落幕，雙方先行簽訂MOU後續也將簽署簽署對等貿易協定，此次談判團隊成果豐碩，行政院副院長鄭麗君扮演重要角色，而其日前接受專訪並於今（8）日首播，因關稅談判成功成為台北市長熱門人選，鄭麗君表示，這對自己而言已經是考古題了，當初擔任立委就有這樣的說法，而自己是智庫出身，喜歡思考政策、做政策，覺得這是為台灣奉獻的方式，坦言對於參選，從10年至今沒有深入思考過，現在依然是這樣。

廣告 廣告

對於參選台北市長呼聲高，鄭麗君表示感謝大家的討論，這也是大家的期待，不過自己曾經說過這是考古題了，因為在當立委的時候就有這樣的說法。

鄭麗君說，在2020年卸任文化部長，當時就有人說是為了選舉，事後證明沒有就是單純照顧孩子，所以自己是「說什麼做什麼，做什麼說什麼」的人。

鄭麗君表示，其實自己非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心，但自己是智庫出身，喜歡思考政策、做政策，所以選擇一個覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己一點心力。

鄭麗君說，必須要很誠實地說，選舉從10年至今沒有深入思考過，現在依然是這樣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德賦予談判重責 鄭麗君第一時間反應：我沒有經貿談判經驗

川普要台半導體產能40%轉移至美 鄭麗君：清楚跟美方說不可能

分享海鯤號潛測影片 小英：未來在海中守護我們最珍惜的自由民主