參選台北市長替綠營hold住北台灣？卓榮泰：不會成為候選人

行政院長卓榮泰28日赴立法院備詢。（姚志平攝）

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅吳怡農表達意願，黨內民調第一的立委王世堅則表態不會爭取。對此，國民黨立委謝龍介27日分析，賴清德總統不會打王世堅這張牌，而會讓行政院長卓榮泰回來打台北市長一戰。今日謝龍介也直球詢問卓榮泰是否參選台北市長，卓榮泰一口喊定「不會」，並強調自己會當「投票的人」。

謝龍介日前認為，民進黨提完名以後，剛好農曆過年，把內閣調成一個戰鬥內閣是必然的，讓包括行政院副院長鄭麗君或是誰來接閣揆，然後讓卓榮泰回來打台北市長一戰，就可以箝制北北基桃。

廣告 廣告

謝龍介說，這會讓國民黨沒辦法到南部去助選，因為卓榮泰會被整個北部HOLD住，最後藍綠決戰中台灣、甚至決戰北台灣，但國民黨要打的是決戰南台灣。

今日質詢時，謝龍介也直接問卓榮泰，會不會選台北市長，卓先說，明年我會「選」台北市長，我會去投票，當投票的人。

謝龍介再說，自己要選台南市長，也會去投票呀，卓榮泰再說，「我不會投給我自己」。謝龍介回應，你做候選人也不投給自己？風度真好不是輸很多就是贏很多。過去每個要選之前都說自己不是候選人，卓榮泰絕對不會成為台北市長候選人？如果賴清德總統堅持徵召？

卓榮泰再說，每個政黨要提名的人都有他全盤的考慮，並再次強調自己不會成為候選人，如果被徵召也會說「這樣不好」，總統是會聽別人建議的人。

【看原文連結】