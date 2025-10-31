參選台北市長！吳怡農今帶傷遞交意願表 喊話：一定要成功

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今（31）天下午親自到民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表，希望以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為最強戰力。吳怡農坦言，台北市對於民進黨來說，長期屬於艱困選區，但他相信只要以正向態度、堅持乾淨包容的選戰，就一定能夠成功。

吳怡農因為肩關節唇撕裂傷做了小手術，今日帶傷就來遞交意願表。他表示，台北市是一座非常美麗的城市，但其實有許多家庭的生活現狀多年來都沒有改變，想要讓台北成為一個更安全、更有韌性、更充滿機會的首都，首先在教育跟科技的領域一定要大力推進，要幫助下一代在全球的競爭中站穩腳步。此外，更要顧到青少年的身心健康，並改善每個家庭在居住方面所面臨的困難，更要提升政府還有全社會面對災害應變的能力，希望每個市民都可以安心安全的過生活。

吳怡農提到，過去五年多來成立了壯闊台灣聯盟，專注在社會韌性的建設，透過社區合作、國際接軌以及科技創新，在第一線解決現實生活面臨的問題，他也談及自己過去從商業領域到公部門為政府工作，到現在在基層經營非營利組織，相信這些多元經驗跟視角，可以為台北未來發展帶來正向貢獻，注入新的活力。

吳怡農坦言，對民進黨來說，台北市一向是個艱困的選區，但相信只要透過正向的態度，堅持乾淨包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，相信絕對能夠成功，「我們一定要成功，因為台北值得一個更安全、更有活力且充滿機會的未來」。吳怡農表示，從今天開始自己將會展開一系列的客廳會，跟台北市民面對面對談，從家長到年輕人、從社區人士到創業家，期待跟大家一起攜手為台北的未來奮鬥，這也是自己決定正式投入這場選戰的原因。

責任編輯／馮康蕙

