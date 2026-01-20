參選台北市長？鄭麗君：考古題回答超過10年

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，達成台美關稅談判多項目標，行政院長卓榮泰昨日特別赴機場接機，更傳出可能參選台北市長。對此，鄭麗君今重申過去她已回答超過10年，「過去我的回答都算數」。

行政院今天（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君被問到是否會參選台北市長相關議題時，她表示，「這是考古題了，我已經回答超過10年，過去我的回答都算數」。

台北市長蔣萬安。（圖取自蔣萬安臉書）

鄭麗君強調，自己是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。

過去鄭麗君在2020年卸任文化部長後，曾被問及未來是否會參選台北市長。鄭麗君當時回應「沒有參選規劃、沒有任何參選想法」。

