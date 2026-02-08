參選台北市長？鄭麗君：10年來未深入思考過

（中央社記者葉素萍、高華謙台北8日電）行政院副院長鄭麗君因台美關稅談判表現亮眼，被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選。鄭麗君受訪表示，「過去超過10年問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

鄭麗君接受華視節目「新聞高峰會」專訪，今天晚間播出。對於被點名參選台北市長，她表示，謝謝大家的討論，這也是一個期待；她有說過這像考古題，在擔任立委時就有此說法，2020年卸任文化部長，也有人說是為了選舉，但事後證明沒有。

鄭麗君說，她是智庫出身、喜歡思考政策與做政策，所以選擇一個覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己的一點心力；對於願意投入選舉的人，「他的使命感，我們應該共同來支持」。

主持人追問，參選台北市長是否曾在心裡飄過念頭。鄭麗君表示，「我很誠實地說，就是過去超過10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

至於台美關稅的9個月談判裡，是否有感受到台灣在全球的角色已不一樣。鄭麗君說，就像她在機場時所說，充分感受到台灣已是世界一股關鍵力量，世界需要台灣，所以必須要在壯大自我的前提下，自信地走向世界、相信世界看到台灣，世界投資台灣、世界支持台灣，世界也會更堅定的跟台灣站在一起。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1150208