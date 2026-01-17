參選台北市長？陳佩琪坦承黃國昌「曾問選公職意願」 全說了

記者楊士誼／台北報導

外傳民眾黨前主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長。陳佩琪今（17）日表示，她和柯文哲從沒說要選公職，自己以輔選為主，不知哪來的消息。她也坦言，現任主席黃國昌有問過她要不要參選公職，但從未說過要選台北市長，自己對此也感到相當驚訝，「我連選公職的意願都沒有，更何況是選台北市」。

陳佩琪一早陪同北市議員參選人許甫掃街，柯文哲今天則前往嘉義替張啓楷輔選，陳佩琪受訪時稱，因嘉義比較遠，自己體力不夠，因此還是以北部、台北市周遭行程為主。至於會否參選台北市長，成為最強母雞？她則表示，現在的主席是黃國昌，他從未和自己說過這方面的事，她與柯文哲也從沒說要去選任何公職，她也談過很多次，就是以輔選為主，不知媒體為何說她要選台北市長。

廣告 廣告

陳佩琪也表示，黃國昌有問過要不要參選公職，但從未說過要選台北市長，自己也是相當驚訝，「我連選公職的意願都沒有，更何況是選台北市」。許甫則說，與其說陳佩琪是最強母雞，不如說是「最強母親」，她是小兒科醫師與全職婦女，不只照顧小朋友，也替丈夫柯文哲挺身而出。

更多三立新聞網報導

不在乎柯文哲被搜出women夾！陳佩琪：沒私生子爭產就好

不看豪宅改練武功？媒體人：「滅絕師太」陳佩琪上線！

陳佩琪戰台北市長？媒體人轟黃國昌：選舉不是演「救夫記」的舞台！

柯文哲想推「陳佩琪選台北市長」？黃國昌：佩琪醫師能力大家有目共睹

