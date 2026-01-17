參選台北市長？陳佩琪自爆跟柯文哲私下有達成「共識」

有聲音傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳佩琪17日表示，和柯文哲即使在家裡很私下的聊天，也從來沒有說過她要去選任何公職。（張珈瑄攝）

有聲音傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳佩琪17日陪同北市松信擬參選人許甫到吳興商圈掃街拜票，她表示，和柯文哲即使在家裡很私下的聊天，也從來沒有說過她要去選任何公職，她跟柯文哲談過很多次，她以輔選為主，柯文哲也是這麼認為，不知道為何最近媒體會說她要選台北市長。

陳佩琪17日陪同許甫到吳興商圈掃街拜票，活動前2人接受媒體訪問，被問及之前柯文哲提到陳佩琪最近在找工作，協助輔選是否為接下來的新工作，陳佩琪說，輔選是閒暇、工作以外的時間盡可能會做到，不過對她這種年紀，醫學上面的一些常識跟經驗是高峰狀態，很多人說從此退出醫界的服務，她個人也覺得滿可惜，所以等柯文哲身體狀況穩定後，她有心力想再找一個投入更多時間的醫師醫療工作。

新北市長民眾黨將黨主席黃國昌，台北市是否會希望也有自提人選、陳佩琪會不會當北市最強母雞？陳佩琪說，她不知道，因為現在黨主席是黃國昌，他從來沒有講過這件事，她和柯文哲即使在家裡很私下的聊天，也從來沒有說過她要去選任何公職，她跟柯文哲談過很多次，她以輔選為主，柯文哲也是這麼認為，她也不知道為何最近媒體會說他要選台北市長，她個人也滿驚訝，不曉得消息是從哪裡來，她沒有這個計畫，她連選公職的意願都沒有，更何況選台北市是困難和複雜的選區。

許甫則在旁補充，與其說陳佩琪是最強母雞，對他而言陳佩琪是最強母親，她不只是優秀的小兒科醫師、全職婦女、照顧小朋友，又幫老公挺身而出，「今天是最強母親來幫我補選，謝謝佩琪姊」。

至於會不會找台北市長蔣萬安站台或希望白營有市長自提人選，許甫說，台北市長提名這塊，還是尊重黨中央目前的規畫安排，但目前還沒看到，也要有適合的人選；蔣萬安如果願意來參加活動，他們是非常樂意歡迎，去年拜訪蔣萬安時，正逢民眾黨黨慶，也都有當面邀請蔣萬安，可以參加像是親子活動或黨慶等，蔣萬安也都有給正面的肯定跟回覆，未來不管是蔣萬安，還是黃國昌、柯文哲，能夠幫候選人加分、爭取關注，都是一件好事。

