參選台北市長? 陳佩琪:連選公職意願都沒有

政治中心／綜合報導

民眾黨松信議員擬參選人許甫，今天找來柯文哲妻子陳佩琪一同掃街，外界近期頻傳陳佩琪可能出戰台北市長，陳佩琪證實，確實黃國昌有問他能不能出來選公職，但她沒有意願，怎麼可能會選台北。

柯文哲妻子陳佩琪：「婆婆每次先生回去，也是煮貢丸湯。」

吃貢丸吃的津津有味，即便先生不在身旁仍心繫著柯文哲，陳佩琪首次合體許甫掃街拜票，但這個人氣完全壓倒主角。

民眾vs.民眾黨松信議員擬參選人許甫：「建議不要把佩琪姐姐啊，你要把你的名字也寫上去，大家才知道。」

廣告 廣告

外傳參選台北市長？ 陳佩琪：連選公職意願都沒有

外傳參選台北市長？陳佩琪：連選公職意願都沒有。（圖／民視新聞）

被民眾溫馨提醒，許甫尷尬點點頭，不過陳佩琪除了幫忙輔選，未來有沒有可能親自擔任最強母雞，出戰台北市長選舉？

柯文哲妻子陳佩琪：「國昌是有問過黨主席，佩琪是不是能夠幫民眾黨，出來選一個公職，但是從來沒有講過說，要我去選台北市，我連選公職的意願都沒有，更何況選台北市，是比較困難跟複雜的選區。」

強調自己就是輔選角色，不會參選，但很多話倒是在臉書不吐不快，陳佩琪引用國策顧問林逸民的話，說賴清德捐款金額累積至今已經1.2億，質疑捐贈超過夫妻所得，喊話北檢趕快查明，但也有網友留言提醒，有選舉補助款，還反嗆，是不是忘了您先生買商辦4300萬，也是用選舉補助款。

外傳參選台北市長？ 陳佩琪：連選公職意願都沒有

外傳參選台北市長？陳佩琪：連選公職意願都沒有。（圖／民視新聞）

柯文哲妻子陳佩琪：「賴清德那個事實啊，捐贈超過他們夫妻的薪水，我要求北檢應該也是，要嘛對總統比較禮遇，你要傳他去問，不然你也去搜索去羈押，王子犯法與庶民同罪，司法應該要同一個標準，（北檢）他們都不回應也不反應，那當然期待他們有所動作。」

台北市議員（民）洪健益：「人不要臉天下無敵，假如你想要合理化柯文哲行為，我個人認為你想太多了，陳佩琪陳醫師當你們要說別人時，是不是應該深切檢討自己。」

陳佩琪大吐苦水，但這番發言對於黨內選將而言，是錦上添花還是提油救火，答案很快揭曉。

原文出處：外傳參選台北市長？ 陳佩琪：連選公職意願都沒有

更多民視新聞報導

陳佩琪又嗆北檢！謬稱「聽柯黑名嘴講講就搜索羈押」 吳靜怡反擊了

藍白突「鬼轉放行718億」 他怒揭「誇張行徑」開轟！

台美投資MOU被藍白唱衰？林楚茵怒嗆「1件事」

