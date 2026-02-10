參選台北市、桃園市長？ 林右昌再申「沒有任何的規劃跟打算」

前內政部長、前基隆市長林右昌在中央、地方均有行政與執政經驗，被外界視為民進黨今年地方首長選舉台北市長、桃園市長提名的潛在人選之一。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕曾任基隆市長、民進黨秘書長的林右昌，被外界視為民進黨在台北市長、桃園市長提名的潛在人選之一，他今天陪同黨籍新北市議員參選人前往市黨部完成初選登記，他受訪說，相信黨中央會針對人選充分討論、提出最佳的人選，「我再次重複，我個人對2026年縣市長選舉，我個人沒有任何的規劃跟打算。」

對於國民黨的下屆新北市長人選尚未確定，林右昌說，這是國民黨的家務事，對民進黨來說，最重要的就是提出對新北的建設政見，用最誠懇、熱情的態度爭取新北市民，支持民進黨的市長參選人蘇巧慧、所有黨籍市議員參選人。

