參選台南市長拚了！自嘲因政治搞壞嗓音 「這人」仍大秀才藝嗨唱

台南市長黃偉哲第2任期將屆滿，外界因此頗關注，民進黨將推什麼樣的人選，於2026年大選完成「接棒」任務。根據民調，現任立委林俊憲、陳亭妃，都算是熱門競爭者；但另一方面，國民黨立委謝龍介也在台南耕耘已久，挑戰實力同樣不容小覷。為爭取更多支持，陳亭妃今（31）日甚至還大秀才藝「開金嗓」，唱出自己發布的競選歌曲《風吹風吹臺南起妃》，希望能帶著台南的夢、台灣的夢，一起勇敢向前飛。

陳亭妃今正式發布競選歌曲《風吹風吹臺南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同召開記者會。歌曲以「風」為意象，串聯春、夏、秋、冬四季，唱出一位始終走在第一線、陪伴台南走過歲月的政治工作者，對家鄉最深的情感與最長的承諾。

據悉，《風吹風吹臺南起妃》歌詞從春天的微風寫起，像母親輕聲叮嚀般，看顧土地與家庭；接著是夏天的風，吹過嘉南平原，映照基層打拚的身影；而後秋天的風，伴著海浪，承載夢想與希望；到了冬天，風不再只是季節，而是歷史與民主的延續，帶著台南的夢、台灣的夢，一起勇敢向前飛。

陳亭妃表示，這首歌不是為了選舉而寫，而是為台南而唱，因為它是等了8年才正式發表的歌。回顧這段時間她發布的行動紀錄影片，無論風災、基層勘查、市場走訪、深夜會勘或清晨出門，畫面裡，她總是站在第一線、陪著鄉親一起面對挑戰。「這首歌，其實就是把這些畫面，用四季的風，一次唱出來」，陳亭妃說。

施伯鋒則指出，創作時腦海裡浮現的，不是口號，而是一個「家」的意象。他說，台南像母親、像鄰居、像每天見面的阿伯阿嬤，歌詞希望用最貼近生活的語言，寫出對土地的牽掛；此外，旋律設計刻意保留溫暖與力量感，讓人一聽就想起家鄉的風、也想起願意留下來守護這塊土地的人。

陳亭妃另強調，春夏秋冬一路走來，自己始終相信「政治不是一時的熱鬧，而是一輩子的陪伴」。她直言說，風會一直吹，時代會一直往前，但不變的是守護家鄉的心。「我希望這首歌，能陪著大家一起走，也陪著台南，走向下一個更好的季節」，陳亭妃說。

據悉，歌聲的堆疊是先由女聲帶領，象徵台南400年需要一位女市長，然後再由童聲、男聲進行協助，象徵一個「家」的組成，有媽媽、爸爸、小孩共同累積的彼此的信任與情感。

陳亭妃不僅在現場飆歌，開唱之前還開玩笑說，自己之前可以跟張惠妹一樣飆高音，但現在只有被政治搞壞的嗓音；不過，雖然只能用「燒聲」的聲音唱歌，但她還是認為有其特別性。陳亭妃另也透露，其實這首歌在2016年就已創作，自己當時也和現任台南市長黃偉哲拚初選，可惜最後沒機會公布；她強調，這首歌就是象徵春夏秋冬一個家、一個媽媽一個期待，帶台灣的夢歡喜來飛。

她也說：「這是我等了八年的歌，以家為出發，台南的女兒就是要顧家；風吹風吹，台南起飛，用家的感覺做最好的刻畫」。

