參選台南市長是否辭立委？ 謝龍介回應了

立委謝龍介獲國民黨提名參選台南市長，對於是否辭立委一事，他表示不急。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕民眾黨黨主席黃國昌今天點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，還占著立委的位置，就應該把立委給辭了。按照黃國昌的標準，謝龍介要不要先辭立委？對此，獲國民黨提名參選台南市長的立委謝龍介今天表示，每個政黨都有不同的計畫、各自的選舉節奏，離年底選舉還有一段時間，不必急。

民眾黨創黨主席所設不分區2年條款2月1日將至，民眾黨現任主席黃國昌今天宣布，他今早已在黨團簽署離職書，等到月底送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間接上。

