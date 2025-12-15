參選台南市長陳以信提「開放市府」 公布每月市政白皮書執行儀表板
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台南報導
爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信今（15）日提出政見表示，若當選將建立制度化的市政公開機制，每年提出「市政白皮書」，每月公布「市政執行率儀表板」，讓市民透過透明資訊即時掌握重大施政進度，強化市政問責與監督。
陳以信說，競選期間所提出的每一項政見，都是對市民的莊嚴承諾；未來若掌理市政，將把承諾落實為可被檢驗的管理制度。他指出，年度「市政白皮書」將清楚列出重大建設與公共服務改革的目標、時程與負責局處，讓市民「一翻就懂」市府推動重點與進度安排。
陳以信進一步說明，「市政執行率儀表板」將以重要市政項目為主，按月公布進度百分比並採紅黃綠燈呈現，使市民一眼掌握各項政策是否如期推進；對於落後項目，也將同步說明原因與補救措施，做到「不怕檢驗、真正負責」。
他並表示，政府以白皮書與儀表板公開管理重大政策在國外並不少見，但在台灣地方政府層級仍不普遍；台南若能率先推動並制度化、固定更新，除可提升地方政府問責性與首長執行力，也可做為其他縣市借鏡的治理模式。
陳以信說，「經營市政不缺口號，缺的是每個月看得見的進度。」他強調公開透明不是壓力，而是市政進步的引擎，未來將以可被驗證的施政成果回應市民期待，「不只要做事，更要把事做到好、做到市民看得見。」
