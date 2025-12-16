參選基隆市長呼聲高 童子瑋：隨時做好服務的準備

〔記者賴筱桐／綜合報導〕2026年縣市長選戰提前開跑，民進黨部分縣市已經拍板人選，被列為徵召區的基隆市尚未定案，地方認為基隆市議會議長童子瑋呼聲最高。童子瑋今天首度鬆口表態，他隨時做好為基隆服務的準備，他每天都兢兢業業在市政工作上，「如果有機會，會為基隆義無反顧的努力」。

童子瑋今天接受《POP撞新聞》節目專訪，主持人黃暐瀚詢問對2026年基隆市長選舉的態度，以及是否做好參選基隆市長的準備？

童子瑋表示，「隨時都在做好為基隆服務的準備」，不一定在哪個位置上，因為家族本來就長期為地方服務。

對於地方勸進的聲音，童子瑋認為，地方當然有非常多聲音，有勸進也有反對，他謝謝基隆市議員張之豪、鄭文婷的支持和表態，目前綠營基層勸進聲音大，非常關注他的想法與動態，反對聲音不管藍綠的同事或朋友也有，家人和幕僚也有不同意見，「我們會做好為市民熱情服務的準備」。

主持人問及，參選基隆市長是否與表叔(總統賴清德)談過？童子瑋回應，總統國政繁忙，市政要自己做好努力與準備，謝謝市民對他的期待，從前任基隆市長林右昌到現任市長謝國樑，大家對市政感受會有點落差，市民覺得這幾年基隆建設不足、發展沒有願景，他從小在基隆長大，可以感受到基隆人生活的困境或期待，「我們隨時本來就在做好為基隆服務的準備」，他不希望基隆發展停滯，從學生到上班族，大家都有想要改變的期待，到外地發展的人也有鄉愁，希望基隆變得更好。

若獲得民進黨選對會徵召，童子瑋強調，「如果有這個機會，當然會為市民、為基隆做好全力以赴的準備和努力」。

面對現任市長謝國樑，評估勝算有多少？童子瑋表示，很多親近的幕僚或不分藍綠的好朋友，都勸他說可以再等等，因為還年輕，但是「基隆人可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」他會努力讓基隆有改變的契機，他每天都兢兢業業在市政工作上，「如果有這機會，我會義無反顧的努力」。

