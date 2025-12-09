參選基隆市長 童子瑋：隨時備戰

明年基隆市長選舉，國民黨籍市長謝國樑將競選連任，綠營人選未定，民進黨祕書長徐國勇前天稱民進黨選對會仍在徵召，但已有「非常棒的人選」，外界解讀可能人選為賴清德總統表姪、基隆市議會議長童子瑋。童子瑋9日表示，他希望民進黨中央提出真正關心市民問題、了解在地的市長候選人，他每一天都在議長的工作上非常努力，「隨時都在做最好的準備」。

徐國勇前天表示，選對會已有「非常棒的人選」，希望能在12月底前定案，在12月底或明年1月初由民進黨主席賴清德向國人宣布。

童子瑋昨被問及是否參選時，強調對於水質汙染問題，已在台水公司和行政院開會，爭取用水補助再加碼半個月。

童子瑋指出，他一直非常關心民生議題，這段時間除水汙染還有通勤問題，都造成非常多市民不滿與民怨，他作為民意代表的角色會持續關注市民生活。

他強調，未來黨中央不管是選對會還是中執會召開後，無論決定市長參選人選是誰，他都希望是一個真正關心市民生活問題，非常了解在地的候選人。

對於基隆為藍白合示範區，是否衝擊綠營選情？童子瑋回應，基隆是人情味很重的地方，有很多鄉親好朋友不管住在哪一個區，彼此連結都非常深，因此政黨色彩未必像在台北有優勢，市民比較在乎政治人物有沒有了解在地議題。