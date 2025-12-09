參選基隆市長？ 童子瑋：隨時都在做最好的準備
明年九合一大選綠營基隆市長人選未定，8日民進黨秘書長徐國勇表示選對會仍在徵召中，但已有「非常棒的人選」，外界解讀最有可能人選為賴清德總統子弟兵、基隆市議長童子瑋。針對參選議題，童子瑋9日出席活動時回應，他希望未來民進黨中央提出人選是真正關心市民生活問題、非常了解在地的候選人 ，至於是否已做好參選準備？童子瑋表示，他每一天都在議長的工作非常努力， 「隨時都在做最好的準備」。
明年大選倒數不到1年，綠營基隆市長人選備受關注。徐國勇昨日出席基隆三總設備捐贈儀式時表示，針對基隆市長提名人選，民進黨選舉對策委員會仍在徵召中，但已經有人選，而且是「非常棒的人選」。他希望能在12月底前將人選定案，可能會在12月底或明年1月初由黨主席賴清德舉行記者會，向國人宣布。
針對參選議題，童子瑋今日至基隆慶安宮出席內政部舉辦的「台灣全民安全指引」（小橘書）的宣講活動後回應。
童子瑋表示，大家都非常關注基隆用水安全，今天稍早他也在台水公司跟行政院開完會，特別來釋出希望用水補助可加碼提升到半個月。他強調，他一直都非常關心民生的議題，最近這段時間除了水相關的問題以外，還有通勤的問題，都造成非常多的市民不滿跟民怨，所以他作為民意代表的角色，還是持續關注市民的生活
童子瑋強調，未來黨中央不管是選對會還是中執會召開之後，不管人選是誰，他都希望是一個真正關心市民生活問題，或者非常了解在地的候選人。針對徐國勇的說法，童子瑋表示，昨天剛好沒去三總，很可惜沒辦法問徐，他也沒被徵詢過意見。
至於提名時程，童子瑋指出，民進黨選對會兩周開一次，3號開過一次，應該接下來就是17號左右，一般宣布候選人會在選對會討論，有個定案後在月底的中執會會公告，時間就大概就是徐國勇的說法。他強調，他相信黨中央或是地方，大家一定會討論出來一個共識，就是提名真正了解在地的候選人。
媒體詢問童子瑋是否已做好準備？童子瑋表示，他每一天都在這個議長或民進黨的工作角色上面非常努力，所以隨時都在做最好的準備。
媒體追問，藍白陣營訴求基隆將是藍白合模範區，這部分對選情是否會有影響？
童子瑋回應，他認為基隆是人情味很重的一個地方，有很多的鄉親好朋友，大家不管住在哪一個區，彼此連結都非常深，無論是宮廟系統，甚至到餐廳區都會遇到各種不同的連結，親戚跟好朋友、或誰是誰的兄弟姊妹等，這就是基隆。
童子瑋說，所以政黨的色彩，未必在基隆有特別像台北首都生活圈的優勢，有很多關心市民議題的朋友，大家其實在乎政治人物有沒有了解在地比較重要。
