參選宜縣長 林茂盛語帶保留

宜蘭代理縣長林茂盛發表七年執政報告。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭縣政府二十四日在縣民大廳舉辦「縣政七年成果展」，代理縣長林茂盛以「蘭ㄟ厝．咱來顧」為主軸，展現縣府團隊以縣民為家人、穩健推動建設的施政理念。活動中也引發外界關注，林茂盛是否有意參選下屆宜蘭縣長，他未正面回應，僅強調「把縣政做好最重要」，留下想像空間。

林茂盛表示，宜蘭就是大家共同的家，縣府以「住得安心、行得安全、生活有品質」為目標，持續推動各項政策。在交通建設上，台六十二線延伸宜蘭通過可行性評估，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，也已通過國發會審查，逐步完善縣內外交通網絡。

在防災與照護方面，縣府推動治水與防災工程，如蘇澳溪分洪道、五結防潮閘門，並爭取中央補助；同時加強醫療與心理照護，陽明交大附設醫院二期擴建及心理衛生中心全面營運，提升整體生活安全感。