參選宜蘭縣長前請教黨內「高人」 柯文哲建議陳琬惠推一政策

民眾黨今（3）日宣布前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。陳琬惠在提出縣政願景時提到，她請教過黨內高人，認為宜蘭可以在溪北、溪南設立門診中心，可以讓醫療資源更加完善。媒體追問高人是誰？陳琬惠說，就是民眾黨前主席柯文哲。

陳琬惠表示，從她在宜蘭深耕做立委的時間，就跟柯文哲有非常多對於政策的溝通，柯文哲非常重視提出政策就要能夠做得到，所以包含她提出的

「南港東移」，其實都是在之前在選立委的時候，就有跟很深入討論過。

陳琬惠說，柯文哲對於她這一次的參選沒有談太多，但對於她要提出什麼樣的政策，柯文哲還記得南港東移，她也有去問很多鄉親，大家對於宜蘭縣內的醫療服務，一直都覺得量能不足，所以從之前就已經有請教專家柯文哲，柯文哲認為，門診中心可以解決宜蘭幅員廣大、資源集中在宜蘭市與羅東的問題。

