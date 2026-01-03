參選宜蘭縣長 張勝德深入綠營票倉舉辦首場懇託會

▲ 張勝德冬山鄉首場懇託會多位民代到場相挺。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣議會議長張勝德爭取國民黨提名參選縣長，1月3日上午舉行首場懇託會，地方民代各界多人相挺，包括前副縣長林建榮、宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡、壯圍鄉長沈清山、縣議會副議長陳漢鐘及林岳賢、楊弘旻、林錫明、楊順木、黃建勇、黃琤婷等多位縣議員到場，張勝德父親前議長張建榮也親臨站台背書，「阿德準備好了」有信心改變宜蘭，做得更好。

冬山鄉一向是綠營的大票倉，張勝德參選宜蘭縣長首場懇託會就選在冬山鄉農會旁山水廣場舉行，指出，三年前擔上議長，為了避嫌就主動離開從事多年的俊貿營造工程，並且深入鄉里了解問題及解決問題，譬如少子化與就業、教育等多種問題。知道做一個縣長腦裡要有藍圖，要有計畫才能讓宜蘭成為進步的城市。目前宜蘭有不少年輕人離鄉背井出外打拼，老人留在家難以照顧，如何照顧長者及鼓勵年輕人回來也是問題，因此縮短北宜交通及做到鐵路區間車捷運化，都是需要能去推動的人，這方面「阿德」準備好了，不知各位鄉親準備好嗎，敬請鄉親的全力支持。

▲張勝德父親張建榮前議長(左)為兒子參選縣長背書。

張勝德懇託會聚焦於「生、老、育、養、就業」五大民生議題。他直言，宜蘭長期面臨青年外流與高齡化問題，關鍵不在於鄉親不努力，而是制度無法支撐家庭長久生活，若再拖延，人口結構只會持續惡化。

張勝德指出，許多年輕人並非不願留在宜蘭，而是面臨「生得起、卻養不起」的現實困境。現行托育與幼兒補助制度在孩子進入學前階段後出現明顯斷層，與家庭實際生活支出不符。他認為，育兒補助應具延續性，托嬰與托幼政策必須有效銜接，並延續林姿妙的免費學童營養午餐、讀書免錢的政策，加上施辦國民帳戶為孩子儲第一桶金，才能真正減輕年輕家庭壓力，讓年輕人敢在宜蘭成家、生子。

▲張勝德議長親切的向到場民眾請託。

在高齡照顧方面，張勝德表示，許多家庭正承受「一人照顧、多重壓力」的現實，照顧長輩者長期缺乏喘息空間。他主張，縣政應強化社區共食、照顧者支持與喘息服務，不僅照顧長輩，也要照顧照顧者本身，讓照顧責任不再完全由家庭單方面承擔。

談到交通與就業議題，張勝德指出，偏鄉與夜間交通不足，影響通勤、就醫與日常生活便利性；而薪資偏低、產業結構單一，則是青年外流的核心原因。他認為，縣府必須同步改善交通服務，成立敬老專車縣府刻不容緩，並積極獎勵具發展性的在地產業與技術型工作，提升整體薪資水準，才能真正留住人才。

▲台下現場支持民眾高喊張勝德加油留影。

張勝德也分享自身背景表示，自己出身基層家庭，父親16歲即投入營造工作，數十年來秉持不偷工、不減料的原則，深耕地方，經得起社會檢驗。他指出，自己從出社會起便長期在工地工作，直到近年才投入政治，這段歷程讓他更能理解基層家庭在生計、照顧與就業上的實際困境。

他強調，參選縣長的初衷並非只為縣長頭銜，而是希望站在第一線，為宜蘭扛起長期累積的民生問題，透過制度調整與資源整合，逐步改善人口結構與生活環境。最後，他也呼籲支持者，在黨內提名與民調機制中給予支持，並協助向更多鄉親說明其理念，讓地方需求成為縣政改革的出發點。(照片記者林明益翻攝)