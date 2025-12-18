參選宣言遭陳見賢轟傷害基層 徐欣瑩：他是多年的朋友

國民黨立委徐欣瑩宣布角逐新竹縣長選舉。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選 2026 新竹縣長，因提及「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，惹來同黨競選對手、新竹副縣長陳見賢競選辦公室砲轟「傷害基層」。下午，徐欣瑩透過辦公室發聲明回應，面對民進黨政府的強勢挑戰，國民黨沒有分裂的空間，必須展現高度的團結實力，當前唯一的目標就是團結。

陳見賢競選辦公室今公開批評，徐欣瑩現在爭取的是國民黨提名，既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」。陳見賢競辦甚至直指，「徐欣瑩過去對國民黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚 」。

徐欣瑩立委辦公室則回應，陳見賢是國民黨重要資產，更是多年的朋友。「見賢主委擔任多年主委，國民黨要守住這座城池，絕對需要主委一起努力。」

徐辦表示，國民黨內互打無助於團結勝選 。面對AI新時代變革，她們有非常多的事情要努力， 絕對不該把時間浪費在無謂的互相誤會及指責中。國民黨應展現與AI浪潮同行的新氣像，不斷革新的新勇氣， 這才是未來國民黨贏得民心，勝選的不二法門。

徐欣瑩也表示，新竹縣是國民黨的重要基石，每一份支持都必須虛心珍惜。國民黨主席鄭麗文也堅定指出：「國民黨在每一個縣市，絕對都要推出最強候選人。」

「我始終抱持著謙卑受教的心情，聽取基層與各界前輩的指導。」徐欣瑩直言，選舉是為了實現服務縣民的理想，這不僅是對政黨負責，更是對全體新竹縣民最誠信的責任承擔。國民黨將全力以赴，展現守護新竹縣的堅定意志。

