參選市長是志向！蘇巧慧：無關對手多少人

▲蘇巧慧表示參選市長是個人志願，至於有多少人要選、誰是對手其實沒有關聯。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立委蘇巧慧日前獲民進黨選對會徵召參選新北市長，反觀藍白合進程卡關，對此蘇巧慧今（9）日受訪時被問及是否預設李四川或黃國昌作為對手，蘇巧慧回應，自己準備新北市長已有一段時間且非常努力，爭取服務新北市民的機會是個人志願，跟多少人、什麼人出來成為對手其實沒有相關，因此會照著自己的步調，成為最值得新北市民信任，而且是最能夠給城市帶來新意的候選人。

對於藍白合卡關，媒體關注是否預設誰作為對手，蘇巧慧表示，自己準備參選新北市長已有一段時間，且非常努力，不管是在國會問政或提出地方政見，甚至是在地方勤走基層，都是為了希望在2026贏得服務新北市民的機會。

蘇巧慧強調，參選市長是個人志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選的對手沒有相關，所以會照著自己的步調，成為最值得新北市民信任，而且是最能夠給城市帶來新意的候選人。

