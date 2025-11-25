參選市長 提升知名度 陳以信勤跑基層提政見

有意參選下屆台南市長的前立委陳以信，除勤跑基層，走訪市場，並站上路口，希望打開知名度。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

有媒體公布有意參選下屆市長民調，前立委陳以信對上民進黨立委林俊憲、陳亭妃，民調約在一成五至二成。陳以信認為自己起步晚，目前在「地板」，隨著自己一步一腳印，民調也會上升，他也每週提五項政見並已站上路口，廣開自己的知名度。

關心內山觀光，陳以信推出「草山熱氣球帶你到月球」政見，宣布將於台南東側內山地區（含左鎮、南化、楠西、龍崎等地）推動熱氣球觀光。

陳以信指出，台南內山地區長期因交通不便、投資不足而被忽視，此處卻擁有台灣最獨特、最壯闊的自然景觀，包括月世界惡地、美國大峽谷般的岩層地形、開闊台地與罕見森林景觀，宛如一座天然美術館，因缺乏觀光亮點，乏人問津，建議比照台東鹿野引入熱氣球觀光，讓遊客俯瞰即是彷彿「登陸月球」般的壯麗景色；此外，楠西與南化台地同樣擁有地勢優越，適合推廣定點升降的熱氣球活動，並可帶動當地民宿、市集、餐飲、特色農產等產業，讓內山成為台南觀光經濟新亮點。

陳以信近日也積極勤跑基層、走訪市場，甚至站在路口，並且放上大型的「改變台南」活動看板。