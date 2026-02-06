參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」

（圖／翻攝自台灣民眾黨Facebook）





現任台灣民眾黨黨主席黃國昌，近日依該黨創黨暨前黨主席柯文哲訂下的「不分區立法委員2年條款」政策，卸任不分區立委既黨團總召身分後，一如先前表態與佈局，4日確認由民眾黨徵召，將參選2026新北市長。今（6）日黃國昌發表參選新北市長的首波政見都更「三新箭」，盼讓新北市成為安全宜居的新城市。

民眾黨表示，新北市目前 65 歲以上長者占人口五分之一，屋齡超過 30 年的老屋更超過90萬戶，許多銀髮族仍居住在老舊公寓中，不僅行動與生活機能受限，更長期承擔公共安全風險。「人老、屋老」的雙重困境，已經成為新北市不容忽視的現實。

對此，黃國昌今（6）日發表參選新北市長首波政見「都更三新箭」，針對都更長期效率不足、爭議不斷、資訊不透明等問題，提出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」三項作法，要用更快的行政效率、更主動的政府角色與更公開透明的制度，推動老屋翻新，讓新北市真正更新。

黃國昌表示，讓政策不只停留在口號，而是真正解決市民最迫切的居住安全問題，「都更三新箭」將從制度設計與行政流程同步下手，逐一破解都更卡關的關鍵瓶頸：

1.都更新幹線

面對都更案件的審議曠日費時、案件去化速度緩慢的問題，都更新幹線的核心就是「只要送案就馬上列管」。針對地主屋主都沒爭議的案件，首次列管後 100 個工作日內承諾發照，並採取平行審查模式，透過跨局處聯席會議，讓都更審查與建照預審同步進行，大幅縮短行政時程。

2.都更特攻隊

過去在整合階段，權利人、屋主與地主常因對法規理解與權益分配持不同看法而陷入僵局。與其消極等待民間自行協調，新的新北市府將主動協助整合、召開說明會、啟動行政調處，必要時以公權力代拆，化解信任不足與整合困難的僵局。

3.容積透明平台

針對「都更到底是幾坪換幾坪」引發爭議的問題，未來將架設一鍵試算平台，民眾只要輸入地號、基地面積、屋齡或樓層等條件，就能馬上查詢可爭取的最高容積上限與最適容積獎勵，讓資訊透明、決策有依據。

黃國昌強調，新的心北市府最重要的任務，就是整合既有資源與人力，在複雜的法規與行政流程中，讓人民真正關心、迫切需要協助的案件，展現應有的效率，來滿足人民的需求。透過「都更三新箭」，徹底改善新北市「人屋雙老」的結構性困境，讓新北市成為一個安全宜居的新城市。

