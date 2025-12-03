參選新北市長！李四川鬆口：有初選就會去登記

距離2026九合一選舉已剩不到1年時間，其中新北市長部分，民進黨確定推出立委蘇巧慧，國民黨方面人選則尚未確定。其中呼聲最高的台北市副市長李四川，今（3）日則明確表態，倘若黨內啟動初選，「我當然要登記參加」，若要藍白合，國民黨選出來的人，還要跟民眾黨再辦一個初選，他會去參與，一旦決定登記參加初選，就會請辭台北市副市長。

台北市副市長李四川被視為是國民黨2026新北市長熱門人選。（資料照／中天新聞）

李四川今日接受網路節目專訪，被問到是否要參選2026新北市長？李四川回應，自己一直認為不是什麼政治人物，他也不喜歡選舉。說實在話，他一個做工程的人，並非對這個社會、對市政沒有責任感，而是工程人真的很不適合台灣這種選舉的制度。

廣告 廣告

李四川提到，昨天有國民黨的市議員問他，「你哪個時候要去選新北市？」他則是回復對方，「現在是台北市的市政總質詢，談的是台北市，不要談新北市」。

民進黨已確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長。（資料照／中天新聞）

李四川指出，過去曾當過黨的秘書長，所以黨內要按照制度初選，自己也會按照制度參加初選。初選完了之後，若是要藍白合，也許出線的人還要再跟民眾黨辦初選，若是新北市民認為他該承擔，他絕不排斥，「如果初選需要登記，我一定會去登記，但是我不會類似現在的選舉說⋯我要一直喊、去跑」。

主持人也問到，民進黨現在已經確定人選是蘇巧慧，藍白整合提名進度是否會太晚？李四川則舉例，當初侯友宜是3月參選，前市長朱立倫更是5月才出馬，所以一旦確定要他承擔，他一定會請辭台北市副市長。

李四川表示若是有黨內初選自己一定會去登記。（資料照／中天新聞網）

主持人再問，「初選你就會辭掉嗎？」李四川則回應，照道理應該是要這樣，不然會讓人覺得早就打算參選，若參加初選就會決定。

延伸閱讀

有把握讓李四川陪走完這任期？蔣萬安：不論在哪心都在一起

李四川2026戰新北呼聲高！ 原民議員贈「戰袍」：非你莫屬

20年等待實現！李四川超強政績＋1 照片曝光網暴動