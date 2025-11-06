參選新北市長？ 李四川：先把輝達處理好 還沒想到選舉

〔記者蔡愷恆／台北報導〕明年九合一選舉選戰將近，民進黨已提名蘇巧慧參選新北市長。而國民黨呼聲很高的台北市副市長李四川今(6)日受訪表示，恭喜蘇巧慧，也會幫她加油，不過他目前沒有想到選舉，強調會先把輝達處理好。

李四川今日參加台北市交通局行程，受訪說恭喜屏東的女兒蘇巧慧被民進黨提名選舉新北市長，也為她加油，不過現在的工作是要把輝達弄好，還沒想到選舉。

媒體問，台北市議會議長戴錫欽說，李四川最快月底前會宣布是否參選。李四川則說，不知道消息是哪裡來的，但是謝謝議長期待，一再說明：「還是會把輝達做好，選舉沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市還要重要。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨選對會拍板！ 蘇巧慧出戰新北市長

新北市長「三腳督」？蘇巧慧出戰 黃國昌、李四川整合未知數

出戰新北市長 蘇巧慧：籌組最強團隊打贏選戰

國民黨新北點將 劉和然 李四川 洪孟楷都是人選

