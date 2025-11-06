參選新北市長！蘇巧慧曝打給「這人」沒接通

▲民進黨正式拍板由立委蘇巧慧參選2026新北市長。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨正式拍板由立委蘇巧慧參選2026新北市長，蘇巧慧今（6）日受訪透露，有打電話給前民進黨秘書長林右昌，但可能因對方在以色列，所以沒有接通，不過她會繼續向林請教，和所有新北的議員們，一起贏得2026的勝利。

蘇巧慧今天上午在立法院受訪，被問到未來新北佈局時表示，面對對手藍白合，她的團隊觀念最新、執行力最強，她會用最好的態度、最積極的態度，來爭取全新北市民的認同，「我準備很久了，也已經準備好」。

蘇巧慧透露，她昨天有打給林右昌，但對方可能因為在以色列，沒有接電話；蘇強調，林右昌最近在美國、日本，甚至現在是在以色列，進行非常多參訪，也帶回來很多新的觀念，大家就是兄弟姊妹，最好的合作夥伴，「我們會在各自不同的崗位上，為台灣一起來努力」，她會繼續請教、請益林右昌，與林右昌和整個團隊、所有新北的議員們，一起贏得2026的勝利。

