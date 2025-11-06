參選新北市長 蘇巧慧：準備好了、積極爭取市民認同

（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨選對會決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長。蘇巧慧今天受訪表示，她準備很久也準備好了，面對對手，她的觀念最新、執行力最強，會積極爭取新北市民認同，也會照著節奏走。

媒體追問，是否致電曾被點名參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌。蘇巧慧指出，她昨天有打電話給林右昌，但林右昌可能因為在以色列，因此沒有接電話，大家都是兄弟姊妹、最好的合作夥伴，他們會在不同崗位為台灣一起努力，她會繼續向林右昌請益，也會和新北市的議員一起贏得2026年的勝利。

民進黨選對會5日開會並決議，將向中執會建議，在新北市徵召民進黨立委蘇巧慧代表參選2026新北市長，將待中執會確認後進行徵召。

對此，蘇巧慧今天在立法院接受媒體聯訪，如何看待新北市長選舉布局，包括在野黨人選還沒確定，也可能出現藍白合等議題。

蘇巧慧說，大家都在爭取服務新北市民的機會，面試官是新北市民，她準備很久也已經準備好，會用最好、積極的態度，爭取新北市民的認同。此外，爭取這個位置時，她說的第一句話就是堅定台灣民主、推動新北進步，未來也會朝這樣的方向前進。

媒體詢問，如何看待國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川，是否為最強對手。

蘇巧慧表示，現在有各式各樣的人選，都期待爭取服務新北市民的機會，但每個人的條件不同，像她的話，應該是觀念最新、執行力最強的人，供新北市民做抉擇。

媒體追問，很多民眾對新北歡樂耶誕城活動不滿。蘇巧慧認為，板橋人最在意的是活動期間交通大打結，如果辦的期間越來越長，市民的反應也會越來越大。

蘇巧慧說，她的團隊是新的，在設計感、執行力上也和過往有所差異，未來她會用更新、更有活力的觀念重新思考這個活動，包括在地經濟、交通運輸、活動意涵等，希望創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。（編輯：蘇志宗）1141106