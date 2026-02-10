參選新北最後一場市政會議？李四川：明輝達簽約後「報告所有決定」

台北市政府今（10）天召開農曆年前最後一次市政會議，副市長李四川被問到是否為最後一場市政會議，他並未否認，僅表示輝達明天順利簽約後，會跟各位報告他的所有決定；台北市長蔣萬安對於是不是要再把他攬牢牢也未多作回應。

李四川今天出席台北市政會議，透露上週五已將合約送至輝達，目前為止都很順利，明天應該可以正式簽約，形式則尊重輝達決定，不過今天是年前最後一場市政會議，是否也是他的最後一場「北市市政會議」，對此他未正面回應，僅說明天輝達合約簽訂後，會跟各位報告他所有的決定。

此外，日前李四川受邀現身新北板橋里長座談會，和新北市長侯友宜同台同桌餐敘，敏感時機點同框，他表示每年板橋里長聯誼會主席林榮彩都會邀請他出席，當天有跟侯友宜請教市政，「他的政績值得學習」。

而面對愛將有望參選新北市長，蔣萬安表示，接下來馬上過年，還是要提醒同仁做好相關治安、維護交通疏導、清運回收等工作，新年期間各項議題仍要嚴陣以待，祝福市府團隊新的一年各項工作一切順利，不過今天是不是李四川的最後一場市政會議，他僅哈哈大笑但也未多回應。

責任編輯／張碧珊

