參選新竹縣長 鄭朝方：接續義籍修女照顧偏鄉未竟之路

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方在提名記者會上手握一串念珠，他解釋，這串念珠是義大利修女趙秀容「趙姆姆」去年交付給他，趙姆姆是他從政的初衷，希望他接續照顧偏鄉未竟之路。

民進黨下午召開新竹縣長提名記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德親自為鄭朝方繫上競選背帶。這也是鄭朝方自2018年後，第2度挑戰新竹縣長職位。

鄭朝方表示，感謝竹北市民3年多來的鼓勵，這幾年竹北被台灣看見，有許多年輕人、科技新貴、全台灣最優秀人才聚集在竹北生活，「他們給我的磨練，不亞於台北市的磨練，因為竹北市民非常挑剔」。

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鄭朝方指出，他把創新、美學落實在每項建設活動，其他縣市政府或鄰近鄉鎮常複製竹北建設活動，如果能讓整個新竹縣、新竹市看到竹北的不同，大家一起進步共榮，是非常好的事情。

鄭朝方說，如果得到縣民授權，他能為新竹縣帶來更多的改變，讓竹北超越竹北、成為「超級竹北」，其他12鄉鎮也能帶來巨大改變。

他舉例，關西和新埔具有美麗的山光水色，他有信心打造為「台灣的京都」。北埔、峨眉跟寶山是科學園區的後花園，他要打造成為「黃金的旅遊廊道」。

媒體詢問，民進黨未來的竹北市長人選規劃。鄭朝方回應，待縣長選戰布局完成後，接下來會持續徵詢各鄉鎮市長，持續推進。

媒體關注，這是他第2度跟國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩交手，勝選策略為何。鄭朝方表示，他的底氣就是「把事情做對」。

媒體提問，新竹縣長提名作業花了一點時間，賴清德是如何說服他參選。鄭朝方認為，對比8年前或者之前參選立委，其實時間差不多，「今天站在這裡，就是最好的說明」。

有媒體好奇他手上的念珠，鄭朝方透露，去年4月25日，趙姆姆把念珠交給他，那時候不懂，但現在懂了。趙姆姆希望他接續為偏鄉服務，這是傳遞給他的愛，趙姆姆是他從政的初衷，所以今天特別帶著祈禱念珠，「彷彿她就跟我在一起」。

鄭朝方說，趙姆姆（修女趙秀容）29歲隻身來到台灣，走進沒有水、沒有電的偏鄉，兩人20多年前認識時，趙姆姆告訴他如何照顧偏鄉的孩子。趙姆姆創辦一間幼兒園，在一個沒有水、沒有電，尖石後山的黑暗部落，她用一碗湯溫熱了一片山頭。

來自義大利的修女趙秀容（趙姆姆）於新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，去年5月30日辭世，享壽93歲。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150610