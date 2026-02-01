參選桃市長 綠點名3人「牌在中央」

國民黨籍桃園市長張善政爭取連任無懸念，藍營預計今年中提名進入選戰模式。綠營方面，總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政務次長黃世杰等人被點名，但究竟誰將出戰仍未有定論。隨農曆春節將將屆，綠營目標農曆年前完成提名，最終人選受各方關注。

被點名人選，何志偉動作最積極，除頻繁穿梭宮廟社團、辦親子活動，近日也與各區議員合體深入市場拜票。地方人士觀察，何志偉「文質彬彬」的形象在傳統藍大於綠的桃園選區頗受好評，也有議員公開支持。

王義川則以強大的「空戰」聲量維持政治熱度。身為民進黨內流量保證，王義川在年輕選民與深綠基本盤中保有高度支持。他累積的政治能量與自帶話題，仍被視為能帶動整體綠營士氣的奇兵。

在地色彩最強的黃世杰，擁有豐富法學背景與地方立委經驗，對南桃園與新屋、觀音等傳統綠營票倉經營從未鬆懈。雖然知名度略遜於其他人選，但被視為民進黨穩住桃園基本盤的重要戰力。

針對綠營市長人選還未定，綠營議員許家睿強調「選舉策略定調大於人選考量」，若希望走穩健路線，就選有選舉經驗、穩健扎實的人，如希望打議題性較強的選戰，可能就要挑媒體聲量較高者。目前小雞都已在備戰，就看黨中央操盤手要打什麼牌。

議員李宗豪也說，檯面上不少人被點名，都在地方以不同方式耕耘。身為議員在第一線服務時，也經常聽到鄉親關心，希望人選能夠盡快明朗，提出真正能回應民意、改善桃園現況、帶領城市往前走的具體政見。

