參選民進黨團總召 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙

（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨立法院黨團將進行幹部改選，民進黨立委蔡其昌表態參選總召，引發討論。蔡其昌今天受訪說，昨天已交意願調查表，接下來會進行協調，這也沒有「賴系與非賴系」對決的問題，總統賴清德希望他在立法院多幫忙。

立法院第11屆第4會期本週落幕，下週開始就是第5會期，朝野黨團28日協商達成共識，第5會期於2月24日開議。

民進黨團於23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，有意者於30日下午5時前，回傳問卷。

廣告 廣告

根據民進黨團組織規程規定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。現任總召柯建銘已表態登記新會期總召，外界也關注曾任立法院副院長的蔡其昌是否有意參選，而蔡其昌昨天表示，在大家的勸進與鼓勵之下，「我選擇站出來登記」。

蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪時說，黨團跟過往一樣發放意願調查表，他昨天已將意願調查送出，這也沒有所謂的勸進，而是很多黨內前輩的鼓勵與期許，黨內朋友也希望他多一點承擔，而賴總統在一次偶然的機會跟他說要在立法院多幫忙。

媒體問到，棒球經典賽（WBC）C組預賽台灣隊賽程將於3月5日開打，身兼中華職棒聯盟會長的蔡其昌，倘若當選總召，是否會分身乏術。

蔡其昌指出，不會，因為國家隊跟聯盟的運作都有完整制度，不會產生很嚴重的衝突，至於黨團運作上，方法很多，黨團的總召、幹事長、書記長各自要扮演什麼角色，隨每一次的組合不同，可以做一些調整。

媒體追問，是否有跟柯建銘聯繫、黨內是否先行協調。

蔡其昌指出，協調本來就是程序，登記結束後，不管是總召、幹事長還是書記長，如果有多人登記，程序上就會協調，因此還有一段時間，各界不用太急。

至於外界解讀這是賴系與非賴系的對決，蔡其昌表示，沒有這個問題，而且他跟柯建銘的感情也不錯，過去柯建銘擔任總召時，他也曾擔任柯建銘的幹事長，他們配合很好。

媒體追問，之前沒有意願參選總召，這次登記有何轉折。

蔡其昌說，其實他想蠻久的，這裡面有很多個人因素與作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，但他最後覺得這是一個使命，是必然要走的承擔，因此決定接受。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪則提到，柯建銘與蔡其昌登記角逐黨團總召，這是好事，因為這就是民進黨內的良性競爭，他們2位論資歷、輩分、能力都是the best。民進黨團非常幸運，可以在黨團幹部產生的過程中，在2位the best當中做選擇。

民進黨立委林楚茵受訪表示，民進黨在立法院不是多數黨的狀況下，擔任總召是非常辛苦的工作，但也必須要有人承擔，希望黨團要以團結為最重要的目標，不論下會期總召由誰擔任，都會選出最好的人選，也不希望到後來還要投票。（編輯：蘇龍麒）1150130