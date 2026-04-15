參選民進黨高雄市黨部主委？黃捷坦言：「確實有規劃」！

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取自黃捷臉書

民進黨2年一次的黨職選舉5月登場，外傳民進黨高雄市立委黃捷有意參選高雄市黨部主委。黃捷今（15）日在立法院受訪表示，確實有這樣的考慮及規劃，正拜訪各方徵詢黨內前輩意見。

黃捷說，下週就是民進黨高雄市黨部的登記時間，「有正式確定的話，我就會出現在黨部門口」。

民進黨2年一次的黨職選舉將於5月24日登場，預計改選黨代表、地方黨部主委。媒體報導指出，高雄市長陳其邁看好黃捷身為太陽花世代、屬湧言會系統，既具新生代形象又有黨內資歷，對年底選戰有即戰力，被視為接棒高雄市黨部主委的潛在人選。

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關於參選民進黨高雄市黨部主委一事，黃捷今天受訪表示，確實有考慮，現在也在傾聽、拜訪各方並徵詢黨內前輩意見，包括拜訪各派系的立委及議員等。

黃捷說，如果真要參選，目標當然希望年底大選可以順利，包括協助民進黨立委賴瑞隆的高雄市長選舉順利，也希望讓市長、議員選舉全壘打。