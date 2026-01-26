參選竹北市長 邱臣遠不排除

新竹市副市長邱臣遠26日上網路節目，未鬆口是否參選竹北市長，表示現階段尊重黨內安排，傾聽地方民意，不排除任何可能，身為黨部主委，會推出最強的候選人。他指出，國民黨新竹縣長人選會影響民進黨竹北市長鄭朝方是否參選縣長，也變相牽動竹北市長選情。

竹北市人口數高達22萬人，是全台人口最多的縣轄市，且年輕選票多，選人不選黨風氣盛，擠出第三勢力空間，成為兵家必爭之地。目前民眾黨在地縣議員林碩彥表態參選市長，地方更盛傳邱臣遠有意跨頭前溪轉戰，另有柯文哲胞妹柯美蘭、國民黨新竹縣議員林禹佑、無黨籍新竹縣議員邱靖雅、國民黨竹北市民代表會主席林啟賢等也被點名，藍白能否合作將有極大考驗，選情激烈程度更甚六都。

邱臣遠昨接受黃光芹專訪，對於是否表態參選竹北市長表示，黨內有程序跟相關機制，地方議員也有意爭取，現階段他尊重黨內安排，傾聽地方民意。他除了是副市長，也是新竹黨部主委，負責今年新竹縣市提名作業，本屆總統大選柯文哲在竹北得票率高達38％，「在竹北一定要推出最強的候選人！」黨內許多同志想要服務都是好事，若黨安排或需要他征戰，也不排除任何可能。

他分析，新竹縣市藍白合作氛圍很強，國民黨新竹縣長人選會影響綠營鄭朝方是否參選縣長，也會變相牽動竹北市長選情，各政黨目前被點名或有意參選者據說高達12人，竹北選票高度集中，且年輕人多，不受傳統政黨意識綁架。

他認為，竹北市長人選要高度連結柯文哲品牌，才能轉換柯P選票，從政歷練則是加分項，例如他曾任民代，行政歷練相對多而被點名。針對外界指他空降，他認為行政區劃雖有縣市之分，但市民的生活無縣市分別，都是共同生活圈，應從擴大治理、雙核心的概念來服務。

至於性騷疑雲，邱強調當事人已釐清真相，絕無性騷擾，他因此事讓家人擔心，很不應該。