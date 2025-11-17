參選縣長起手式？陳琬惠突發正裝照：2026用行動改變宜蘭

距離2026九合一選舉僅剩1年左右時間，其中宜蘭縣長部分，民進黨在上個月已經提名律師林國漳代表參選，國民黨方面，則有立委吳宗憲及縣議長張勝德表態；至於民眾黨部分，前立委陳琬惠則在今（17）晚PO出正裝照，稱「2026用行動改變宜蘭」，似乎也正式表態投入宜蘭縣長選舉。

民眾黨前立委陳琬惠。（資料照／中天新聞）

陳琬惠在晚間於臉書PO出1張身穿白衣黑褲的俐落正裝宣傳照，並寫下「2026，用行動，改變宜蘭」，似乎是在表態她將投入2026宜蘭縣長選戰。

陳琬惠17日晚間突在臉書發文和PO出正裝照稱「2026用行動改變宜蘭」。（圖／陳琬惠臉書）

該篇貼文一出，不少網友和支持者在底下留言，「好，就這麼說定了」、「加油」、「琬惠姐加油，宜蘭唯一的選擇」；不過也有人呼籲，「絕對要藍白合用民調來決定一個人出來選，要不然就讓民進黨撿去．絕對不能分裂，沒出線的人就留下來選立委，製造雙贏」、「藍白合，打造台灣雙贏，台灣真的沒有時間」。

無獨有偶宜蘭縣議長張勝德今日也在各鄉鎮街頭掛上看板要爭取國民黨宜蘭縣長提名。（圖／縣議員楊弘旻提供）

無獨有偶，今天在宜蘭街頭，張勝德掛出「拚出好生活，讓宜蘭更好」競選看板，上頭還寫著，「張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，懇請支持」。其中「拚出好生活」，是縣長林姿妙的競選施政主軸，延續意味濃厚。

