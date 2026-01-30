參選總召對決柯建銘？蔡其昌回「我和柯總召感情不錯」沒這問題、還原決定承擔過程：總統也希望我在立院多幫忙

綠委蔡其昌昨日登記參選民進黨團總召，外界解讀是否為「賴系對上非賴系」，蔡其昌今（30）日回應，沒有這個問題，他跟柯總召感情不錯，之後也會和柯聊這件事情，在態度保守到轉向登記途中，他表示，中間有一些拉扯，還是覺得這是使命、必然的承擔，就毅然接受，「總統在有次機會也表達，希望在立法院多幫忙。」

對於登記參選總召，蔡其昌今日在立法院受訪時回應，黨團每一年都會發意願調查表，昨天自己送出去了。

廣告 廣告

媒體問及，總統賴清德是否有勸進？蔡其昌回說，沒有到勸進，不過黨內很多前輩給鼓勵跟期許、黨內同志希望他多一點承擔，「總統在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。」

不過，是否會因為有中職會長身分，因經典賽分身乏術？蔡其昌表示，國家隊的運作跟聯盟運作部分，聯盟會長是不需要去上班也沒薪水領，只有重大事項要出席、重要事務開會要主持，國家隊運作有一套完整制度，也有很多優秀幹部在協助，基本上這不會產生很嚴重衝突。

蔡其昌說明，黨團運作方法很多，黨團運作中，總召、幹事長、書記長各要扮演什麼角色，也會隨著組合的不同調整，對他來講，會比較辛苦，但不至於會有很大衝突。

媒體追問，跟柯建銘有聯繫進行協調？蔡其昌指出，那本來就是程序，登記完後，不管總召、幹事長有多人登記，程序上就會協調，還有一段時間。

媒體並問，是否可解讀為賴系非賴系對決？蔡回應，沒這個問題啦，他跟柯總召感情也不錯啊，過去當幹事長時配合也很好。

蔡其昌強調，柯建銘總召是黨內不可多得的人才，這輩子奉獻給立法院、民進黨，努力大家都有看到的，每個階段都必須有人承擔，民主政治、政黨政治往下走，這是必然的過程，對他來講，柯建銘總召是民進黨過去貢獻非常多的人物、尊敬的前輩，選完還是黨內同志、在黨團一起運作。這是內部程序、工作，在不同階段分配。

蔡其昌再說，等等就會和柯總召聊。對於登記轉折，他坦言，自己想了很久，當中有很多個人因素，作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，想一想，還是覺得這是使命、必然的承擔，就毅然決然接受。

至於未來若擔任總召的風格是什麼？蔡其昌表示，民進黨是多元政黨、大鳴大放，每個委員都有自己主張、處理事情的態度，這是民進黨傳統，要黨團會議討論方向，多溝通是一定要的，這是民主政治精髓，多一點善意跟理解，不管誰當總召都是必要的作為。

另外，柯建銘今日在立院被問及此議題，僅說「謝謝」。

（圖片來源：讀者提供）

更多放言報導

蔡其昌登記參選黨團總召...柯建銘回「照程序走不用急」！幹部改選最快開議日2/24進行

李艷秋稱老柯將續任總召「賴清德心情不好」...周玉蔻打賭：民進黨立院黨團下任總召「絕對不姓柯」！